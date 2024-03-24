Зинина (Благодарова) Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Благодаров Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинина Россихина Антонина Яковлевна
Отец ребёнка: Зинин Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинина Лидия Яковлевна
Отец ребёнка: Зинин Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинина Нехорошкова Зоя Яковлевна
Отец ребёнка: Зинин Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зинин Яков
Смерть
Неизвестно