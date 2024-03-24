Зинина (Благодарова) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зинина (Благодарова) Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Благодаров Иван

Мать: Благодарова Орина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинина Россихина Антонина Яковлевна

Отец ребёнка: Зинин Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинина Лидия Яковлевна

Отец ребёнка: Зинин Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинина Нехорошкова Зоя Яковлевна

Отец ребёнка: Зинин Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зинин Яков

Смерть
Неизвестно
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