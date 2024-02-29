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Пономарев Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1849 и 1850

Дата смерти

До 21.02.1895

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1849 и 1850

Отец: Пономарев Иван

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
22.04.1878

Жена: Пономарева (Сидельникова) Вера Ивановна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.08.1879

Дочь: (Пономарева) Любовь Александровна

Мать ребёнка: Пономарева (Сидельникова) Вера Ивановна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.09.1880

Сын: Пономарев Михаил Александрович

Мать ребёнка: Пономарева (Сидельникова) Вера Ивановна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.12.1885

Дочь: (Пономарева) Анна Александровна

Мать ребёнка: Пономарева (Сидельникова) Вера Ивановна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.11.1888

Сын: Пономарев Иван Александрович

Мать ребёнка: Пономарева (Сидельникова) Вера Ивановна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
До 21.02.1895

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