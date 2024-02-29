Пономарев Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1849 и 1850
Дата смертиДо 21.02.1895
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1849 и 1850
Отец: Пономарев Иван
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
22.04.1878
Рождение ребёнка
22.08.1879
Дочь: (Пономарева) Любовь Александровна
Мать ребёнка: Пономарева (Сидельникова) Вера Ивановна
Рождение ребёнка
06.09.1880
Сын: Пономарев Михаил Александрович
Мать ребёнка: Пономарева (Сидельникова) Вера Ивановна
Рождение ребёнка
14.12.1885
Дочь: (Пономарева) Анна Александровна
Мать ребёнка: Пономарева (Сидельникова) Вера Ивановна
Рождение ребёнка
29.11.1888
Сын: Пономарев Иван Александрович
Мать ребёнка: Пономарева (Сидельникова) Вера Ивановна
Смерть
До 21.02.1895