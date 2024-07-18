Катерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катерина Ивановна

Место рождения

деревня Муратово, Чувашская Республика, Российская Федерация

Дата рождения

1752

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1743 и 1744 г.р.

Дети

Между 1773 и 1774 г.р.
1779 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
Между 1773 и 1774

Сын: Гаврила Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Алексеевич

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Андрей Алексеевич

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Смерть
После 1782

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