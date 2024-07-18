Катерина Ивановна
Место рождениядеревня Муратово, Чувашская Республика, Российская Федерация
Дата рождения1752
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
Между 1773 и 1774
Сын: Гаврила Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Андрей Алексеевич
Смерть
После 1782