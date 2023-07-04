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Марков Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Марков Василий Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
07.11.1876

Жена: Маркова Параскева Мартынова

Трехсвятительская церковь восприемники по жениху: Сельский обыватель Даниил Артеьмев Кошкаров и Семен Александриев Перевалов Восприемники по невесте: Обыватель Косьма Трофимов Архипов и Григорий Ива... Показать все
Смерть
Неизвестно
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