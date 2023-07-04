Марков Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: Марков Василий Иванович
Бракосочетание
07.11.1876
Трехсвятительская церковь восприемники по жениху: Сельский обыватель Даниил Артеьмев Кошкаров и Семен Александриев Перевалов Восприемники по невесте: Обыватель Косьма Трофимов Архипов и Григорий Ива... Показать все
Смерть
Неизвестно