Рушихин Трофим Максимович (Петрович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рушихин Трофим Максимович (Петрович)

Место рождения

Татищево, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

Около 1749 ст.

Дата смерти

Между 1794 и 1820 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1749 и 1750 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Татищево, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рушихина Ксенья Агеевна

Рождение ребёнка
Между 1781 и 1782 ст.

Сын: Рушихин Лаврентий Трофимович

Мать ребёнка: Рушихина Ксенья Агеевна

Татищево, Дмитровский, Московская область
Смерть
Между 1794 и 1820 ст.
Татищево, Дмитровский, Московская область

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