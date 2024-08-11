Рушихин Трофим Максимович (Петрович)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1749 ст.
Дата смертиМежду 1794 и 1820 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рушихина Ксенья Агеевна
Рождение ребёнка
Между 1781 и 1782 ст.
Сын: Рушихин Лаврентий Трофимович
Мать ребёнка: Рушихина Ксенья Агеевна
Смерть
Между 1794 и 1820 ст.