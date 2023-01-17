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Попков Владимир Георгиевич

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Место рождения

Симферополь, Симферополь, Республика Крым

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: не указан

Мать: Анна Семеновна

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение ребёнка
01.11.1947

Дочь: Попкова Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Крючкова Валентина Александровна

Таллин, Ревельский уезд
Рождение ребёнка
16.03.1950

Дочь: Попкова Вера Владимировна

Мать ребёнка: Крючкова Валентина Александровна

Ош, Кыргызская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крючкова Валентина Александровна

Смерть
Неизвестно
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