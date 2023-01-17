Попков Владимир Георгиевич
Место рождения
Дата рождения1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: не указан
Мать: Анна Семеновна
Рождение ребёнка
01.11.1947
Дочь: Попкова Надежда Владимировна
Мать ребёнка: Крючкова Валентина Александровна
Таллин, Ревельский уезд
Рождение ребёнка
16.03.1950
Дочь: Попкова Вера Владимировна
Мать ребёнка: Крючкова Валентина Александровна
Ош, Кыргызская ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно