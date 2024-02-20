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Тохтамыш Харлампий Павлович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

01.06.1865

Дата смерти

02.09.1866

Пол

Мужской

Отец

Около 1838 г.р.

Мать

Около 1844 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1865

Отец: Тохтамыш Павел Харлампиевич

Мать: Тохтамыш Ефимия Афанасьевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
02.09.1866
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь-корь
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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