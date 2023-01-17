Слободская Ольга Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слободская Ольга Родионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.1887

Дочь: Братцова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Слободский Василий Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слободский Родион Васильевич

Отец ребёнка: Слободский Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слободский Лев Васильевич

Отец ребёнка: Слободский Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слободский Аркадий Васильевич

Отец ребёнка: Слободский Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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