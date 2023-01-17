Слободская Ольга Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.05.1887
Дочь: Братцова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Слободский Василий Иванович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слободский Родион Васильевич
Отец ребёнка: Слободский Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слободский Лев Васильевич
Отец ребёнка: Слободский Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слободский Аркадий Васильевич
Отец ребёнка: Слободский Василий Иванович
Смерть
Неизвестно