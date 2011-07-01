Шильников Юрий Вадимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1945
Дата смерти01.07.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1945
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.09.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.05.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.07.2011