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Шильников Юрий Вадимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1945

Дата смерти

01.07.2011

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1945

Отец: Шильников Вадим Евграфович

Мать: Шильникова Лидия Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.09.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.05.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
01.07.2011

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