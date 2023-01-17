Хорошавин Семён -
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1713 ст.
Дочь: Хорошавина Варвара Семёновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1718 ст.
Сын: Хорошавин Ларион Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1723 ст.
Дочь: Хорошавина Устина Семёновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно