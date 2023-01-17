Хорошавин Семён - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавин Семён -

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1713 ст.

Дочь: Хорошавина Варвара Семёновна

Мать ребёнка: не указана

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1718 ст.

Сын: Хорошавин Ларион Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1723 ст.

Дочь: Хорошавина Устина Семёновна

Мать ребёнка: не указана

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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