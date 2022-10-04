Проников Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проников Константин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1989

Дочь: Проникова Виктория Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1989

Дочь: Проникова Виктория Константиновна

Мать ребёнка: Проникова Юлия Вячеславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Проникова Юлия Вячеславовна

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