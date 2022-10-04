Проников Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.10.1989
Дочь: Проникова Виктория Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.10.1989
Дочь: Проникова Виктория Константиновна
Мать ребёнка: Проникова Юлия Вячеславовна
Бракосочетание
Неизвестно