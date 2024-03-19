Перепелицина -- Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПерепелицина -- Ксения Ивановна

Перепелицина -- Ксения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перепелицин Леонтий Евфимович

Рождение ребёнка
12.01.1902

Сын: Перепелицин Павел Леонтиевич

Отец ребёнка: Перепелицин Леонтий Евфимович

Рождение ребёнка
08.11.1903

Дочь: Перепелицина Степанида Леонтьевна

Отец ребёнка: Перепелицин Леонтий Евфимович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.