Максим Иванович
Место рождения
Дата рождения1697
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: Иван Емельянович
Мать: Фекла Федоровна
Рождение ребёнка
1731
Сын: Никита Максимович
Мать ребёнка: Ульяна Афанасьевна
Рождение ребёнка
1732
Сын: Иван Максимович
Мать ребёнка: Ульяна Афанасьевна
Рождение ребёнка
1733
Сын: Александр Максимович
Мать ребёнка: Ульяна Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Афанасьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно