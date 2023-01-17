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Максим Иванович

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Место рождения

Большой Бор, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1697

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: Иван Емельянович

Мать: Фекла Федоровна

Большой Бор, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Никита Максимович

Мать ребёнка: Ульяна Афанасьевна

Большой Бор, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Иван Максимович

Мать ребёнка: Ульяна Афанасьевна

Большой Бор, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1733

Сын: Александр Максимович

Мать ребёнка: Ульяна Афанасьевна

Большой Бор, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Афанасьевна

Место жительства
Неизвестно
Большой Бор, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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