Зиновьев Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиновьев Дмитрий Николаевич

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Место рождения

Тетюшский р-н, Татарстан

Дата рождения

1769

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Тетюшский р-н, Татарстан
Смерть
1819
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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