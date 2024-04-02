Боярова (Бамбурова) Варвара Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боярова (Бамбурова) Варвара Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1873

Сын: Бояров Ксенофонт Карпович

Отец ребёнка: Бояров Карп Никифорович

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Бояров Иван Карпович

Отец ребёнка: Бояров Карп Никифорович

Рождение ребёнка
15.06.1883

Дочь: Аргина Мария Карповна

Отец ребёнка: Бояров Карп Никифорович

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.11.1886

Дочь: Латышкина Матрона Карповна

Отец ребёнка: Бояров Карп Никифорович

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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