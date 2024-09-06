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Горохов Михаил Артемьевич

Место рождения

д. Верхнее Кривцово, Нижегородская область, Россия

Дата рождения

15.06.1894

Дата смерти

29.04.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1894

Отец: Горохов Артемий Лаврентьевич

Мать: Горохова Анна Федосьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горохова (Золотова) Александра Варфоломеевна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горохова (Киселева) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
08.08.1921

Дочь: (Горохов) Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Горохова (Киселева) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
15.07.1923

Дочь: Горохов (Горохов) Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Горохова (Киселева) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
15.08.1925

Сын: Горохов Борис Михайлович

Мать ребёнка: Горохова (Киселева) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
28.02.1930

Дочь: Шушканова (Горохов) Езизавета Михайловна

Мать ребёнка: Горохова (Киселева) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
15.07.1933

Сын: Горохов Петр Михайлович

Мать ребёнка: Горохова (Киселева) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
17.04.1939

Дочь: (Горохов) Евгения Михайловна

Мать ребёнка: Горохова (Киселева) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
20.03.1943

Дочь: (Горохов) Евгения Михайловна

Мать ребёнка: Горохова (Золотова) Александра Варфоломеевна

Смерть
29.04.1955
Причина смерти: Упал с крыши

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