Горохов Михаил Артемьевич
Место рожденияд. Верхнее Кривцово, Нижегородская область, Россия
Дата рождения15.06.1894
Дата смерти29.04.1955
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1894
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.08.1921
Дочь: (Горохов) Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Горохова (Киселева) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
15.07.1923
Дочь: Горохов (Горохов) Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Горохова (Киселева) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
15.08.1925
Мать ребёнка: Горохова (Киселева) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
28.02.1930
Дочь: Шушканова (Горохов) Езизавета Михайловна
Мать ребёнка: Горохова (Киселева) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
15.07.1933
Мать ребёнка: Горохова (Киселева) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
17.04.1939
Дочь: (Горохов) Евгения Михайловна
Мать ребёнка: Горохова (Киселева) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
20.03.1943
Дочь: (Горохов) Евгения Михайловна
Мать ребёнка: Горохова (Золотова) Александра Варфоломеевна
Смерть
29.04.1955
Причина смерти: Упал с крыши