(Суслова) Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Суслова) Юлия

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Место рождения

Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика

Дата рождения

01.05.1910

Дата смерти

23.07.1957

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Бракосочетание
1938

Муж: Дулимов Василий Васильевич

Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
03.04.1939

Дочь: Дулимова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Дулимов Василий Васильевич

Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
08.01.1941

Дочь: Дулимова Эрика Васильевна

Отец ребёнка: Дулимов Василий Васильевич

Кутки, Хмельницька область
Рождение ребёнка
29.12.1943

Сын: Дулимов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Дулимов Василий Васильевич

Cholm, Poland
Рождение ребёнка
03.01.1946

Дочь: Дулимова Гизэла Васильевна

Отец ребёнка: Дулимов Василий Васильевич

Germ./Hann./Muenden
Смерть
23.07.1957
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