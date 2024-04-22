(Суслова) Юлия
Место рождения
Дата рождения01.05.1910
Дата смерти23.07.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1910
Бракосочетание
1938
Рождение ребёнка
03.04.1939
Дочь: Дулимова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Дулимов Василий Васильевич
Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
08.01.1941
Дочь: Дулимова Эрика Васильевна
Отец ребёнка: Дулимов Василий Васильевич
Кутки, Хмельницька область
Рождение ребёнка
29.12.1943
Сын: Дулимов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Дулимов Василий Васильевич
Cholm, Poland
Рождение ребёнка
03.01.1946
Дочь: Дулимова Гизэла Васильевна
Отец ребёнка: Дулимов Василий Васильевич
Germ./Hann./Muenden
Смерть
23.07.1957