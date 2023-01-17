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Филипенко Борис Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1921

Отец: Филипенко Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1951

Сын: Филипенко Александр Борисович

Мать ребёнка: Филипенко Любовь Михайловна

Дружба, Кошехабльский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филипенко Людмила

Мать ребёнка: Филипенко Любовь Михайловна

Смерть
Неизвестно
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