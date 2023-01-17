Филипенко Борис Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1921
Отец: Филипенко Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1951
Сын: Филипенко Александр Борисович
Мать ребёнка: Филипенко Любовь Михайловна
Дружба, Кошехабльский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филипенко Людмила
Мать ребёнка: Филипенко Любовь Михайловна
Смерть
Неизвестно