Пронина Екатерина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1852 ст.
Дочь: Ирина Агаповна
Отец ребёнка: Пронин Агапий Кириллович
Рождение ребёнка
1854 ст.
Дочь: Наталья Агаповна
Отец ребёнка: Пронин Агапий Кириллович
Рождение ребёнка
1857 ст.
Дочь: Авдотья Агаповна
Отец ребёнка: Пронин Агапий Кириллович
Рождение ребёнка
1858 ст.
Отец ребёнка: Пронин Агапий Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно