Стафеева (Шукшина) Марина Марина/ (Ирина) Михеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стафеева (Шукшина) Марина Марина/ (Ирина) Михеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стафеева (Стафеева) Агафья Иоанова

Отец ребёнка: Стафеев Иван Иван/ Иоан Михайлов

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стафеев Иван Иван/ Иоан Михайлов

Смерть
Неизвестно

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