Михайлов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1949

Дата смерти

17.08.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ИК
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Место
Комментарий
Рождение
22.11.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
17.08.1983
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