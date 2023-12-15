(Рылик) Марьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рылик Василий Феодосьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Подберезский Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Подберезский Яков
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Подберезская) Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Подберезский Яков
Рождение ребёнка
1917
Сын: Подберезский Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Подберезский Яков
Смерть
Неизвестно