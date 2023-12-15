(Рылик) Марьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рылик) Марьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рылик Василий Феодосьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подберезский Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подберезский Яков

Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Подберезская) Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Подберезский Яков

Рождение ребёнка
1917

Сын: Подберезский Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Подберезский Яков

Смерть
Неизвестно

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