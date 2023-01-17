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Ермак Савелий Кириллович

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Место рождения

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Ермак Кирилл Ефимович

Мать: Ермак Екатерина Стефановна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Призыв на военную службу
24.06.1941
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермак Александра Максимовна

Смерть
1941
Призван 24.06.1941 Тайгинским ГВК, г. Тайга, Кемеровская обл., рядовой. Номер орудийного расчета батареи 75 мм пушек 517 стрелкового полка, 166 стрелковая дивизия, 19 армия, Западный фронт. Пропал без... Показать все
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