Ермак Савелий Кириллович
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти1941
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Ермак Кирилл Ефимович
Призыв на военную службу
24.06.1941
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1941
Призван 24.06.1941 Тайгинским ГВК, г. Тайга, Кемеровская обл., рядовой. Номер орудийного расчета батареи 75 мм пушек 517 стрелкового полка, 166 стрелковая дивизия, 19 армия, Западный фронт. Пропал без... Показать все