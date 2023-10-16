Орлова (Головушкина) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Головушкина) Ольга Васильевна

Место рождения

д. Юрьево, Ярославль, Ярославская обл., Россия

Дата рождения

1910

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1887 г.р.

Муж

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Головушкин Василий Яковлевич

Мать: Головушкина Александра Павловна

д. Юрьево, Ярославль, Ярославская обл., Россия
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Орлов Аркадий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Аркадий Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка дер. Юрьево, Ушаковского с\\с, Ярославского окр.
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
1972
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