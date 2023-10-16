Орлова (Головушкина) Ольга Васильевна
Место рожденияд. Юрьево, Ярославль, Ярославская обл., Россия
Дата рождения1910
Дата смерти1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
д. Юрьево, Ярославль, Ярославская обл., Россия
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Орлов Аркадий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка дер. Юрьево, Ушаковского с\\с, Ярославского окр.
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
1972