Скалдин Юрий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скалдин Юрий Дмитриевич

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Место рождения

Костромская губерния

Дата рождения

1891

Дата смерти

1951

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Костромская губерния
Место жительства
С 1891
Костромская губерния
Место жительства
С 1905
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1951
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