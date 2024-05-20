Чистяков Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чистяков Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Чистякова Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чистякова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
15.03.1937
Сын: Чистяков Борис Николаевич
Мать ребёнка: Чистякова Анна Федоровна
Смерть
1939