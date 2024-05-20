Чистяков Николай Григорьевич 1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чистяков Николай Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чистяков Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Чистякова Анна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чистякова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
15.03.1937

Сын: Чистяков Борис Николаевич

Мать ребёнка: Чистякова Анна Федоровна

Смерть
1939

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