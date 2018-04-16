Лукоянова Елизавета Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукоянова Елизавета Борисовна

Лукоянова Елизавета Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.2018

Пол

Женский

Отец

1987 г.р.

Мать

1991 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.2018

Отец: Лукоянов Борис Сергеевич

Мать: Лукоянова Дарья

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close