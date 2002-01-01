Кочергин Павел Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочергин Павел Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1920 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: не указан

Мать: Ольга Ильинична

Смерть
2002
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