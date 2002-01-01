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Кочергин Павел Дмитриевич
Кочергин Павел Дмитриевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1947
Дата смерти
2002
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
(Кочергина) Ольга Ильинична
1920 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец: не указан
Мать:
Ольга Ильинична
Смерть
2002
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