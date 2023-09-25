Мироносицкая (Никифорова) Елена Ивановна
Место рождения
Дата рождения23.05.1897
Дата смерти19.01.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.03.1915
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.10.1922
Дочь: Лосева (Мироносицкая) Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Мироносицкий Владимир Александрович
Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
19.01.1982
Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область