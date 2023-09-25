Мироносицкая (Никифорова) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мироносицкая (Никифорова) Елена Ивановна

Место рождения

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область

Дата рождения

23.05.1897

Дата смерти

19.01.1982

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Бракосочетание
29.03.1915

Муж: Мироносицкий Владимир Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.10.1922

Дочь: Лосева (Мироносицкая) Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Мироносицкий Владимир Александрович

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
19.01.1982
Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

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