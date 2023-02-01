Кожевников Николай Афанасиевич
Место рождения
Дата рождения15.08.?
Дата смерти?.02.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.04.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кожевникова (Зарецкая) Нина Васильевна
Рождение ребёнка
30.06.1965
Сын: Кожевников Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Кожевникова (Зарецкая) Нина Васильевна
Смерть
?.02.2023