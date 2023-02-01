Кожевников Николай Афанасиевич 15.08.? — найти родственников по фамилии на Familio
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Кожевников Николай Афанасиевич

Место рождения

Токарёвка, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

15.08.?

Дата смерти

?.02.2023

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
1965 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Токарёвка, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожевникова (Зарецкая) Нина Васильевна

Рождение ребёнка
07.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кожевникова (Зарецкая) Нина Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
30.06.1965

Сын: Кожевников Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Кожевникова (Зарецкая) Нина Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
?.02.2023

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