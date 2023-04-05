Верховский Парфентий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верховский Парфентий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1795

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1838 г.р.
1841 г.р.
1847 г.р.
1850 г.р.
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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1795

Отец: Верховский Михаил Антонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1838

Сын: Верховский Василий Парфениевич

Мать ребёнка: Верховская Александра Петровна

Рождение ребёнка
05.10.1841

Сын: Верховский Михаил (Парфенович)

Мать ребёнка: Верховская Александра Петровна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Верховская Мария Парфеновна

Мать ребёнка: Верховская Александра Петровна

Рождение ребёнка
26.02.1850

Сын: Верховский Иван Парфениевич

Мать ребёнка: Верховская Александра Петровна

сц. Косове
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Верховская Александра Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Верховская Александра Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Верховская Александра Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
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