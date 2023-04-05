Верховский Парфентий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1795
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1795
Отец: Верховский Михаил Антонович
Рождение ребёнка
26.07.1838
Сын: Верховский Василий Парфениевич
Мать ребёнка: Верховская Александра Петровна
Рождение ребёнка
05.10.1841
Сын: Верховский Михаил (Парфенович)
Мать ребёнка: Верховская Александра Петровна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Верховская Мария Парфеновна
Мать ребёнка: Верховская Александра Петровна
Рождение ребёнка
26.02.1850
Сын: Верховский Иван Парфениевич
Мать ребёнка: Верховская Александра Петровна
сц. Косове
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно