Сисин Федор Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1849 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
Около 1849 ст.
Церковной записи НЕТ.
Рождение ребёнка
18.02.1867 ст.
Дочь: Сисина Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Сисина Феодосия Осиповна
Терновка, Фроловский муниципальный район, Волгоградская область
Крещение 19.02.1867 г. ТИХОНОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ хутор ТЕРНОВСКИЙ Воспреемники (крестные): Государственный крестьянинъ Федоръ Ивановъ Бондаренковъ и казачья дочь девица Анисiя Семенова Сисина (около 16 ле... Показать все
Смерть
Неизвестно