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Сисин Федор Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1849 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849 ст.

Отец: Сисин Семен Григорьевич

Мать: Сисина Параскева Григорьевна

Церковной записи НЕТ.
Рождение ребёнка
18.02.1867 ст.

Дочь: Сисина Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Сисина Феодосия Осиповна

Терновка, Фроловский муниципальный район, Волгоградская область
Крещение 19.02.1867 г. ТИХОНОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ хутор ТЕРНОВСКИЙ Воспреемники (крестные): Государственный крестьянинъ Федоръ Ивановъ Бондаренковъ и казачья дочь девица Анисiя Семенова Сисина (около 16 ле... Показать все
Смерть
Неизвестно
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