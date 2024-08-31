Пономарев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
10.08.1926

Сын: Пономарев Андрей Иванович

Мать ребёнка: Пономарева Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
15.12.1937

Дочь: Кирьянова (Пономарева) Нина Ивановна

Мать ребёнка: Пономарева Наталья Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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