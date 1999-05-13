Савченко Дорошенко (Ткачёва) Матрёна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савченко Дорошенко (Ткачёва) Матрёна Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 10.09.1907

Дата смерти

Вычислено 13.05.1999

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 10.09.1907

Отец: Ткачёв Яков

Мать: Ткачёва Елена

Рождение ребёнка
26.04.1927

Дочь: Нагацкая Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Дорошенко Григорий Потапович

Афипский, Северский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Вычислено 13.05.1999
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