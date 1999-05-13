Савченко Дорошенко (Ткачёва) Матрёна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 10.09.1907
Дата смертиВычислено 13.05.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 10.09.1907
Отец: Ткачёв Яков
Мать: Ткачёва Елена
Рождение ребёнка
26.04.1927
Дочь: Нагацкая Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Дорошенко Григорий Потапович
Афипский, Северский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Вычислено 13.05.1999