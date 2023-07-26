Шадрин Иван Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШадрин Иван Кириллович

Шадрин Иван Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шадрина Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Едришенская Агрипина Калинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Едришенская Агрипина Калинична

Рождение ребёнка
1923

Сын: Шадрин Николай Иванович

Мать ребёнка: Едришенская Агрипина Калинична

Рождение ребёнка
08.03.1925

Дочь: Таратина (Шадрина) Надежда (Анастасия) Ивановна

Мать ребёнка: Едришенская Агрипина Калинична

Верхний Шаранай, Оловяннинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1927

Сын: Шадрин Иван Иванович

Мать ребёнка: Едришенская Агрипина Калинична

Рождение ребёнка
1937

Сын: Шадрин Виктор Иванович

Мать ребёнка: Полина

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.