Максимов Еннакентий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Максимова Светлана Иннокентьевна
Мать ребёнка: Максимова (Лобанова) Людмила Леонидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.11.1985
Сын: Максимов Денис Иннокентьевич
Мать ребёнка: Максимова (Лобанова) Людмила Леонидовна