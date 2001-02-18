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Кереметьев Юрий Иванович

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Место рождения

г. Фрунзе, Киргизская ССР

Дата рождения

01.08.1948

Дата смерти

18.02.2001

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1948

Отец: Кереметьев Иван Александрович

Мать: Кереметьева Надежда Гавриловна

г. Фрунзе, Киргизская ССР
Рождение ребёнка
22.09.1972

Дочь: Иванкова Наталья Юрьевна

Мать ребёнка: Кереметьева Вера Васильевна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.01.1979

Дочь: Проскурякова Светлана Юрьевна

Мать ребёнка: Кереметьева Вера Васильевна

Средний Васюган, Каргасокский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
21.11.1986

Сын: Кереметьев Юрий Юрьевич

Мать ребёнка: Кереметьева Вера Васильевна

Средний Васюган, Каргасокский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
26.02.1988

Дочь: Шпанагель Мария Юрьевна

Мать ребёнка: Кереметьева Вера Васильевна

Средний Васюган, Каргасокский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кереметьева Вера Васильевна

Смерть
18.02.2001
Средний Васюган, Каргасокский муниципальный район, Томская область
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