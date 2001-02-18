Кереметьев Юрий Иванович
Место рожденияг. Фрунзе, Киргизская ССР
Дата рождения01.08.1948
Дата смерти18.02.2001
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1948
г. Фрунзе, Киргизская ССР
Рождение ребёнка
22.09.1972
Дочь: Иванкова Наталья Юрьевна
Мать ребёнка: Кереметьева Вера Васильевна
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.01.1979
Дочь: Проскурякова Светлана Юрьевна
Мать ребёнка: Кереметьева Вера Васильевна
Рождение ребёнка
21.11.1986
Мать ребёнка: Кереметьева Вера Васильевна
Рождение ребёнка
26.02.1988
Дочь: Шпанагель Мария Юрьевна
Мать ребёнка: Кереметьева Вера Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.02.2001