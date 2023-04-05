Казаков Павел Александрович
мужской, родился Неизвестно
ОтецКазаков АлександрНеизвестно г.р.
МатьКазакова (Любимова) Юля АлексеевнаНеизвестно г.р.
Дети
Казаков Александр ПавловичНеизвестно г.р.
(Казакова) Ирина ПавловнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Казакова) Ирина Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казаков Александр Павлович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно