Каткова Ксения Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Катков Семен Яковлевич
Рождение ребёнка
27.03.1793
Дочь: (Каткова) Матрена Семеновна
Отец ребёнка: Катков Семен Яковлевич
Рождение ребёнка
12.01.1795
Дочь: (Каткова) Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Катков Семен Яковлевич
Рождение ребёнка
1799
Дочь: (Каткова) Мелания Семеновна
Отец ребёнка: Катков Семен Яковлевич
Рождение ребёнка
28.01.1803
Отец ребёнка: Катков Семен Яковлевич
Рождение ребёнка
09.05.1807
Дочь: (Каткова) Федосья Семеновна
Отец ребёнка: Катков Семен Яковлевич