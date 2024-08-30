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Каткова Ксения Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Катков Семен Яковлевич

Рождение ребёнка
1789

Сын: Катков Никифор Семенович

Отец ребёнка: Катков Семен Яковлевич

Рождение ребёнка
27.03.1793

Дочь: (Каткова) Матрена Семеновна

Отец ребёнка: Катков Семен Яковлевич

Лобково, Максимовская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
12.01.1795

Дочь: (Каткова) Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Катков Семен Яковлевич

Лобково, Максимовская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1799

Дочь: (Каткова) Мелания Семеновна

Отец ребёнка: Катков Семен Яковлевич

Рождение ребёнка
28.01.1803

Сын: Катков Ефрем Семенович

Отец ребёнка: Катков Семен Яковлевич

Лобково, Максимовская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
09.05.1807

Дочь: (Каткова) Федосья Семеновна

Отец ребёнка: Катков Семен Яковлевич

Лобково, Максимовская волость, Романово-Борисоглебский уезд

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