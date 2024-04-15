Овчинникова Маланья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Арина Федуловна
Отец ребёнка: Овчинников Федул Савельевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Аграфена Федуловна
Отец ребёнка: Овчинников Федул Савельевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Акулина Федуловна
Отец ребёнка: Овчинников Федул Савельевич
Рождение ребёнка
1854
Сын: Овчинников Антон Федулович
Отец ребёнка: Овчинников Федул Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно