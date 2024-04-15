Овчинникова Маланья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова Маланья Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Арина Федуловна

Отец ребёнка: Овчинников Федул Савельевич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Аграфена Федуловна

Отец ребёнка: Овчинников Федул Савельевич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Акулина Федуловна

Отец ребёнка: Овчинников Федул Савельевич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Овчинников Антон Федулович

Отец ребёнка: Овчинников Федул Савельевич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Федул Савельевич

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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