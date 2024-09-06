Климова Мария Дмитриевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Климова Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1855 г.р.

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Григорий Филиппович

Рождение ребёнка
05.03.1889

Дочь: (Климова) Христина Григорьевна

Отец ребёнка: Климов Григорий Филиппович

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#6
Смерть
Неизвестно

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