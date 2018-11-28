Бухтаев Арсений Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухтаев Арсений Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.2018

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.2018

Отец: Бухтаев Константин Владимирович

Мать: Перегуда - Бухтаева Анастасия Юрьевна

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