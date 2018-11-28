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Бухтаев Арсений Константинович
Бухтаев Арсений Константинович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.11.2018
Пол
Мужской
Отец
Бухтаев Константин Владимирович
1991 г.р.
Мать
Перегуда - Бухтаева Анастасия Юрьевна
1992 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.2018
Отец:
Бухтаев Константин Владимирович
Мать:
Перегуда - Бухтаева Анастасия Юрьевна
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