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Павлова Татьяна Андреевна

Место рождения

Вольная Горка, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Вольная Горка, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
1873

Муж: Павлов Захар Павлович

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Петрова Пелагея Захаровна

Отец ребёнка: Павлов Захар Павлович

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Захаров Василий Захарович

Отец ребёнка: Павлов Захар Павлович

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Архипова Дарья Захаровна

Отец ребёнка: Павлов Захар Павлович

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Захаров Сергей Захарович

Отец ребёнка: Павлов Захар Павлович

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Захаров Филипп Захарович

Отец ребёнка: Павлов Захар Павлович

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Захаров Иван Захарович

Отец ребёнка: Павлов Захар Павлович

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Захарова Параскева Захаровна

Отец ребёнка: Павлов Захар Павлович

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Дмитриева Марфа Захаровна

Отец ребёнка: Павлов Захар Павлович

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Михайлова Акулина Захаровна

Отец ребёнка: Павлов Захар Павлович

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
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