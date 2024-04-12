Павлова Татьяна Андреевна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Бракосочетание
1873
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Петрова Пелагея Захаровна
Отец ребёнка: Павлов Захар Павлович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Захаров Василий Захарович
Отец ребёнка: Павлов Захар Павлович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Архипова Дарья Захаровна
Отец ребёнка: Павлов Захар Павлович
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Павлов Захар Павлович
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Павлов Захар Павлович
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Павлов Захар Павлович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Захарова Параскева Захаровна
Отец ребёнка: Павлов Захар Павлович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Дмитриева Марфа Захаровна
Отец ребёнка: Павлов Захар Павлович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Михайлова Акулина Захаровна
Отец ребёнка: Павлов Захар Павлович
Смерть
Неизвестно