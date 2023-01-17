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Федорова Нина Александровна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

03.10.1906 ст.

Дата смерти

08.07.1907

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1874 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1906 ст.

Отец: Федоров Александр Аристархович

Мать: Федорова Агриппина Аристарховна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярские мещане Вилявин Михаил Павлович и Беляева Екатерина Аристархова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-52 файл 24 номер 29
Смерть
08.07.1907
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла от острого катара в возрасте 7 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-58 файл 11 номер 11
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