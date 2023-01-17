Федорова Нина Александровна
Место рождения
Дата рождения03.10.1906 ст.
Дата смерти08.07.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1906 ст.
Восприемники: Красноярские мещане Вилявин Михаил Павлович и Беляева Екатерина Аристархова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-52 файл 24 номер 29
Смерть
08.07.1907
Умерла от острого катара в возрасте 7 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-58 файл 11 номер 11