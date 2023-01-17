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Инякин Дмитрий Федорович

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Место рождения

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Инякин Федор Спиридонович

Мать: Инякина Прасковья Петровна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Пелагея Дмитриевна

Мать ребёнка: Инякина Татьяна Кузьминична

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838

Сын: Инякин Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Инякина Татьяна Кузьминична

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Евгения Дмитриевна

Мать ребёнка: Инякина Татьяна Кузьминична

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Инякина Татьяна Кузьминична

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1850

Сын: Инякин Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Инякина Татьяна Кузьминична

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Инякина Татьяна Кузьминична

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Инякина Татьяна Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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