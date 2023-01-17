Инякин Дмитрий Федорович
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Пелагея Дмитриевна
Мать ребёнка: Инякина Татьяна Кузьминична
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Инякина Татьяна Кузьминична
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Евгения Дмитриевна
Мать ребёнка: Инякина Татьяна Кузьминична
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Инякина Татьяна Кузьминична
Рождение ребёнка
1850
Сын: Инякин Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Инякина Татьяна Кузьминична
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Инякина Татьяна Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно