Железняк (Гузенко) София Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Железняк (Гузенко) София Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1837

Дата смерти

01.08.2018

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1837

Отец: Гузенко Иван

Мать: (Гузенко) Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.11.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Гродно, Гродненская область
Смерть
01.08.2018

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