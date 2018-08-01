Железняк (Гузенко) София Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1837
Дата смерти01.08.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1837
Отец: Гузенко Иван
Мать: (Гузенко) Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.11.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Гродно, Гродненская область
Смерть
01.08.2018