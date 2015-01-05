Поликарпов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поликарпов Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1931

Дата смерти

05.01.2015

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1931

Отец: Поликарпов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1959

Сын: Поликарпов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Поликарпова Альбина Дмитриевна

Рождение ребёнка
06.01.1972

Сын: Поликарпов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Поликарпова Альбина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поликарпова Альбина Дмитриевна

Смерть
05.01.2015
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