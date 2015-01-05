Поликарпов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1931
Дата смерти05.01.2015
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1931
Отец: Поликарпов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1959
Сын: Поликарпов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Поликарпова Альбина Дмитриевна
Рождение ребёнка
06.01.1972
Сын: Поликарпов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Поликарпова Альбина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.01.2015