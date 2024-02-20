(Попович) Дарья Федотовна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Дата рождения08.03.1888
Дата смерти03.01.1892
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1888
Отец: Попович Федот Иванович
Мать: Попович Марина Павловна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Смерть
03.01.1892
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое