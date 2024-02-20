(Попович) Дарья Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Попович) Дарья Федотовна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое

Дата рождения

08.03.1888

Дата смерти

03.01.1892

Пол

Женский

Отец

1855 г.р.

Мать

1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1888

Отец: Попович Федот Иванович

Мать: Попович Марина Павловна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Смерть
03.01.1892
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
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