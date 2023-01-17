Колобовникова Прасковья Авдеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смерти1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Сын: Колобовников Тимофей Кирилловнич
Отец ребёнка: Колобовников Кирилл
Рождение ребёнка
1769
Сын: Колобовников Иван Кириллович
Отец ребёнка: Колобовников Кирилл
Рождение ребёнка
1776
Сын: Колобовников Михаил Кириллович
Отец ребёнка: Колобовников Кирилл
Рождение ребёнка
1779
Сын: Колобовников Лаврентий Кириллович
Отец ребёнка: Колобовников Кирилл
Рождение ребёнка
1783
Сын: Колобовников Кирилл Кириллович
Отец ребёнка: Колобовников Кирилл
Рождение ребёнка
1786
Сын: Колобовников Абрам Кириллович
Отец ребёнка: Колобовников Кирилл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колобовников Кирилл
Смерть
1792