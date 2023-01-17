Колобовникова Прасковья Авдеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колобовникова Прасковья Авдеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

1792

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Колобовников Тимофей Кирилловнич

Отец ребёнка: Колобовников Кирилл

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Колобовников Иван Кириллович

Отец ребёнка: Колобовников Кирилл

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Колобовников Михаил Кириллович

Отец ребёнка: Колобовников Кирилл

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Колобовников Лаврентий Кириллович

Отец ребёнка: Колобовников Кирилл

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Колобовников Кирилл Кириллович

Отец ребёнка: Колобовников Кирилл

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Колобовников Абрам Кириллович

Отец ребёнка: Колобовников Кирилл

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колобовников Кирилл

Смерть
1792
Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
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