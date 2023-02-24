Кузнецов Иван Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Иван Михайлов

Кузнецов Иван Михайлов

avatar

Место рождения

деревня Лазаревка, Городищевский уезд, Пензенская

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Кузнецов Михаил Васильев

Мать: не указана

деревня Лазаревка, Городищевский уезд, Пензенская
Рождение ребёнка
20.09.1870

Дочь: Ефимия Иванова

Мать ребёнка: Кузнецова Мария Андреева

деревня Лазаревка, Городищевский уезд, Пензенская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Мария Андреева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close