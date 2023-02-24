Кузнецов Иван Михайлов
Место рождениядеревня Лазаревка, Городищевский уезд, Пензенская
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Кузнецов Михаил Васильев
Мать: не указана
деревня Лазаревка, Городищевский уезд, Пензенская
Рождение ребёнка
20.09.1870
Дочь: Ефимия Иванова
Мать ребёнка: Кузнецова Мария Андреева
деревня Лазаревка, Городищевский уезд, Пензенская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Мария Андреева
Смерть
Неизвестно